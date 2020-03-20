Лідер гурту ТіК Віктор Бронюк став ведучим кулінарного шоу на ICTV

На телеканалі ICTV стартує нове кулінарне шоу, ведучим якого став лідер гурту ТіК Віктор Бронюк. У новій програмі він ділиться лайфхаками приготування знайомих страв та власними рецептами, які кожен зможе легко повторити. Віктор Бронюк здавна захоплюється кулінарією і часто готує вдома для рідних.

Багато рецептів, що покажуть у програмі, співак розробив сам чи привіз із подорожей. А ще глядачі почують цікаві історії та жарти з життя ведучого. Перше, друге та компот дебютне для ICTV кулінарне шоу буде в ефірі щосуботи о 8:30.

У нас українська кухня досить різноманітна, дуже багато в родині традицій стосовно кулінарії, є багато авторських рецептів вже власних придуманих. Зараз вже пішов зворотній зв’язок з глядачами – хтось щось рекомендує, підказує – так разом будемо смачно готувати, – Віктор Бронюк, лідер гурту ТіК.

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