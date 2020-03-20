Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Шоу-бізнес / Кіно

Лідер гурту ТіК Віктор Бронюк став ведучим кулінарного шоу на ICTV

На телеканалі ICTV стартує нове кулінарне шоу, ведучим якого став лідер гурту ТіК Віктор Бронюк. У новій програмі він ділиться лайфхаками приготування знайомих страв та власними рецептами, які кожен зможе легко повторити. Віктор Бронюк здавна захоплюється кулінарією і часто готує вдома для рідних.

Багато рецептів, що покажуть у програмі, співак розробив сам чи привіз із подорожей. А ще глядачі почують цікаві історії та жарти з життя ведучого. Перше, друге та компот дебютне для ICTV кулінарне шоу буде в ефірі щосуботи о 8:30.

У нас українська кухня досить різноманітна, дуже багато в родині традицій стосовно кулінарії, є багато авторських рецептів вже власних придуманих. Зараз вже пішов зворотній зв’язок з глядачами – хтось щось рекомендує, підказує – так разом будемо смачно готувати, –  Віктор Бронюк, лідер гурту ТіК.

Факти ICTV раніше писали про те, що ICTV зніме серіал Найкращий сищик.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Страви на Великий піст 2020: п’ять кращих рецептів
Страви на Великий піст 2020: п’ять кращих рецептів
ICTV приносить вибачення за технічну помилку під час трансляції звернення Зеленського
ICTV приносить вибачення за технічну помилку під час трансляції звернення Зеленського
Зеленський виступить у прямому ефірі Свободи слова на ICTV (ОНЛАЙН)
Зеленський виступить у прямому ефірі Свободи слова на ICTV (ОНЛАЙН)
Внутрішній лист про другий інформаційний фронт
Внутрішній лист про другий інформаційний фронт
Рішає Оністрат: на ICTV стартує нова програма про боротьбу з шахраями
Рішає Оністрат: на ICTV стартує нова програма про боротьбу з шахраями
ICTV Ukraine отримав ліцензію і 16 березня з’явиться в ефірі
ICTV Ukraine отримав ліцензію і 16 березня з’явиться в ефірі
Дизель шоу, Холостяк та Спіймати Кайдаша: ICTV, СТБ і Новий підкорюють нові вершини
Дизель шоу, Холостяк та Спіймати Кайдаша: ICTV, СТБ і Новий підкорюють нові вершини
Розпочалась реєстрація на 3 сезон Нових лідерів
Розпочалась реєстрація на 3 сезон Нових лідерів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка