Лине Костенко – 89! Как ее приветствуют украинцы и над чем сейчас работает

День рождения Лины Костенко. Для многих украинцев именно она является тем определенным мудрецом, который подсказывает, буквально, как прожить сегодняшний день. Ее стихи больше всего цитируют в соцсетях. Ежегодно украинцы устраивают флешмобы, под ее именем, а песни на слова Костенко часто становятся хитами.

Сама поэтесса – госпожа крайне капризная. Она не появляется на публике уже несколько лет от времени презентации книги “Записки украинского сумасшедшего”.

Лине Костенко – 89. Она уже много лет не публичная, но все же невероятно популярна. Ее страница имеет более 600 тыс. фанов. Для Украины это настоящий рекорд. И волонтеры, которые наполняют страницу, не удивляются: читатели именно здесь находят ответы на множество своих вопросов.

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Флешмоб только набирает обороты, но записей уже более сотни. Его запустила поэтесса Ирина Мороз. Людям предлагают под хэштегом #вітаю_ліну_костенко – сделать электронное видео-подарок любимой поэтессе.

Также будет единственный фестиваль Лины Костенко.

Кто-то, может и недолюбливал ее, с властью она никогда не церемонилась. Мужчины влюблялись, молодежь – восхищалась. Потому что гений – на то и есть гений.

К слову, 5 самых любимых стихов Лины Костенко.

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