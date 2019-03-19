Ліні Костенко – 89! Як її вітають українці і над чим нині працює

День народження Ліни Костенко. Для багатьох українців саме вона є тим певним мудрецем, який підказує, буквально, як прожити сьогоднішній день. Її вірші чи не найбільше цитують у соцмережах. Щороку українці влаштовують флешмоби, під її ім’ям, а пісні на слова Костенко часто стають хітами.

Сама поетеса – пані вкрай примхлива. Вона не з’являється на публіці вже кілька роки від часу презентації книги “Записки українського самашедшего”.

Ліні Костенко – 89. Вона вже багато років не публічна, та все ж неймовірно популярна. Її сторінка має понад 600 тис. фанів. Для України це справжній рекорд. Та волонтери, які наповнюють сторінку, не дивуються: читачі саме тут знаходять відповіді на безліч своїх запитань.

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Флешмоб лише набирає обертів, та записів уже понад сотня. Його запустила поетеса Ірина Мороз. Людям пропонують під хештегом #вітаю_ліну_костенко – зробити електронний відео-подарунок улюбленій поетесі.

Також буде єдиний фестиваль Ліни Костенко.

Хтось, може й недолюблював її, бо з владою вона ніколи не панькалась. Чоловіки закохувались, молодь – захоплювалася. Бо геній – на те і є геній.

До слова, 5 найулюбленіших віршів Ліни Костенко.

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