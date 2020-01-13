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Самолеты как живой щит: почему Иран не закрыл небо во время конфликта с США

Несколько дней на устах всего мира сбитый самолет МАУ, следовавший рейсом Тегеран-Киев 8 января и на шестой минуте после взлета загорелся в воздухе и упал. Три дня власти Ирана отмалчивалась, и наконец признали: лайнер по ошибке сбила ПВО Ирана, принявшая пассажирский самолет как американскую крылатую ракету.

Высшее руководство Ирана извинилось перед Украиной и семьями погибших, среди которых больше всего было именно иранцев – почти 70, однако немало вопросов пока без ответа. Кто заплатит за смерти людей, покроет материальные убытки авиакомпании? Кто приказал нажать кнопку и сбить самолет, ведь иранская система ПВО не срабатывает автоматически? Почему страна, имея конфликт с США, не закрыла свое воздушное пространство? Почему не было координации гражданских и военных?

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Министры иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины, на этой неделе встретятся в Лондоне. Глава МИД Украины Вадим Пристайко убежден: сбитый самолет МАУ – полная ответственность правительства Ирана, и Украина не ограничится наказанием только того, кто нажал кнопку запуска ракеты.

Украина хочет как можно быстрее, но при этом максимально тщательно расследовать записи черных ящиков. И хотя Иран обещает их предоставить, но когда это произойдет – пока неизвестно. Вся информация с места происшествия дозированная. Это связано с многочисленными ограничениями на утечку данных, – объясняют украинские специалисты. Подробнее – в сюжете Фактов ICTV.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кем были погибшие в катастрофе Boeing в Иране.

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