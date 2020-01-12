9-летняя пианистка, успешный доктор: кем были погибшие в катастрофе Boeing в Иране
Фотографии погибших и свечи. Во многих канадских городах вспоминают жертв катастрофы украинского Боинга в Иране.
В Канаде большая иранская община – люди часто летали на родину. На борту сбитого Боинга было 57 канадцев.
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С семьями погибших за закрытыми дверями встречался и премьер Джастин Трюдо. Подробнее – в сюжете Фактов ICTV.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Трамп призвал Иран не убивать протестующих.
2020-01-12Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.