Літаки як живий щит: чому Іран не закрив небо під час конфлікту з США

Кілька днів на вустах всього світу збитий літак МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ 8 січня і на шостій хвилині після злету загорівся у повітрі і впав. Три дні влада Ірану відмовчувалась, аж нарешті визнала: лайнер помилково збила ППО Ірану, що сприйняла пасажирський літак як американську крилату ракету.

Найвище керівництво Ірану вибачилось перед Україною та родинами загиблих, серед яких найбільше було саме іранців – майже 70, однак чимало запитань поки без відповіді. Хто заплатить за смерті людей, покриє матеріальні збитки авіакомпанії? Хто наказав натиснути кнопку і збити літак, адже іранська система ППО не спрацьовує автоматично? Чому країна, маючи конфлікт зі США, не закрила свій повітряний простір? Чому не було координації цивільних та військових?

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Міністри закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі літака Міжнародних авіаліній України, цього тижня зустрінуться у Лондоні. Очільник МЗС України Вадим Пристайко переконаний: збитий літак МАУ – цілковита відповідальність уряду Ірану, і Україна не обмежиться покаранням лише того, хто натиснув кнопку запуску ракети.

Україна хоче якнайшвидше, але при цьому максимально ретельно розслідувати записи чорних скриньок. І хоча Іран обіцяє їх надати, та коли це станеться – поки невідомо. Уся інформація з місця події дозована. Це пов’язано із численними обмеженнями на витік даних , – пояснюють українські фахівці. Докладніше – у сюжеті Фактів ICTV.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, ким були загиблі у катастрофі Boeing в Ірані.

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