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Летний отдых 2020 в Украине: куда поехать и цены

Обычно высокий сезон в Одессе начинается в середине июля. Впрочем, сейчас украинцы только узнают о свободных местах и ​​ничего не бронируют. Хотя, в этом году цены на аренду недвижимости совсем не кусаются.

— Цены упадут и значительно упадут на 30-40%, потому что этот сезон будет рассчитан на внутреннего туриста. Стандартное жилье 400 гривен будет стоить, — рассказывает Олеся Мокра, эксперт по недвижимости.

На Азовском побережье ситуация также неутешительная. Для привлечения туристов, например, номер на троих в пик сезона будут сдавать за 1.200 грн в сутки, как и в прошлом году.

Пансионаты курорта Коблево готовы перенести даты заезда и сохранить акционные скидки. Из-за эпидемии здесь не ждут постоянных гостей из Беларуси и Молдовы.

Бердянские отельеры также готовы на уступки. А жители города, которые сдают отдыхающим в аренду по несколько комнат своих частных домов вообще — в отчаянии.

Оптимистично к сезону настроены на курортах Херсонщины. В прошлом году базы отдыха Арабатской косы, Скадовска и Железного Порта приняли рекордное количество отдыхающих. Если карантин закончится до июня, здесь ожидают не меньше гостей.

К слову, подорожают ли перелеты после карантина.

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