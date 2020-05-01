Літній відпочинок 2020 в Україні: куди поїхати та ціни
Зазвичай високий сезон в Одесі починається в середині липня. Втім, нині українці лише дізнаються про вільні місця і нічого не бронюють. Хоча, цьогоріч ціни на оренду нерухомості геть не кусаються.
– Ціни впадуть і значно впадуть на 30-40%, тому що цей сезон буде розрахований на внутрішнього туриста. Стандартне житло 400 гривень коштуватиме, – розповідає Олеся Мокра, експерт із нерухомості.
На Азовському узбережжі ситуація також не втішна. Щоб привабити туристів, приміром, номер на трьох у пік сезону здаватиме за 1.200 грн на добу, як і минулого року.
Пансіонати курорту Коблеве готові перенести дати заїзду та зберегти акційні знижки. Через епідемію тут не чекають постійних гостей з Білорусі та Молдови.
Бердянські готельєри також готові на поступки. А жителі міста, які здають відпочивальникам в оренду по кілька кімнат своїх приватних будинків взагалі – у розпачі.
Оптимістично до сезону налаштовані хіба на курортах Херсонщини. Торік бази відпочинку Арабатської коси, Скадовська і Залізного Порту прийняли рекордну кількість відпочивальників. Якщо карантин закінчиться до червня, тут очікують не менше гостей.
До слова, чи здорожчають перельоти після карантину.