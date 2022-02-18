Лукашенко прилетел в Москву чтобы узнать, когда РФ выведет войска из Беларуси

Александр Лукашенко прилетел в Москву к президенту РФ Владимиру Путину для того, чтобы узнать, когда из Беларуси выведут российские войска.

По данным Кремля, для полного отвода понадобится время.

Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что решение по выводу войск – это, якобы, из с Путиным “личное дело”: мол, как захотят, так и договорятся.

Напомним, совместные военные учения Российской Федерации и Беларуси под названием Союзная решимость-2022 должны завершиться уже 20 февраля.

Международные эксперты отмечают, что такого количества российских войск на белорусской территории не было за всю постсоветскую историю.

Между тем, российское Минобороны сообщило, что завтра под личным контролем Владимира Путина планируют провести учебные запуски баллистических и крылатых ракет.

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