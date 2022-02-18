Лукашенко прилетів до Москви, щоб дізнатися, коли РФ виведе війська з Білорусі

Олександр Лукашенко прилетів до Москви до президента РФ Володимира Путіна для того, щоб дізнатися, коли з Білорусі виведуть російські війська.

За даними Кремля, для повного відведення потрібен час.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі заявив, що рішення щодо виведення військ – це, нібито, їх із Путіним “особиста справа”: мовляв, як захочуть, так і домовляться.

Нагадаємо, спільні військові навчання Російської Федерації та Білорусі під назвою Союзна рішучість-2022 мають завершитися вже 20 лютого.

Міжнародні експерти зазначають, що такої кількості російських військ на білоруській території не було за всю пострадянську історію.

Тим часом російське Міноборони повідомило, що завтра під особистим контролем Володимира Путіна планують провести навчальні запуски балістичних та крилатих ракет.

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