Только каждый четвертый: почему в Украине не страхуют медиков от Covid-19

В Украине от коронавируса застрахован только каждый четвертый медик. Страхуют их в регионах за счет городских и областных бюджетов, но сейчас из более чем 80 тыс. медицинских работников, которые лечат больных Covid-19, застрахованы лишь 20 тыс.

За период пандемии заразились 40 тыс. медиков, 350 умерли от осложнений. Но большинство медработников не застрахована на случай заражения на работе.

О необходимости специальной программы страхования врачей в случае инфицирования заговорил президент Владимир Зеленский только в октябре. Однако конкретного механизма пока нет. Хотя суммы за полисы не заоблачные — в среднем 450 грн на три месяца.

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Отток медиков в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в ближайшее время в Украине может активизироваться отток медиков.

Если оплата труда не увеличится, украинские специалисты могут переехать в европейские страны, где условия более привлекательны.