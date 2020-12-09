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Лише кожен четвертий: чому в Україні не страхують медиків від Covid-19

В Україні від коронавірусу застрахований лише кожен четвертий медик. Страхують їх у регіонах за кошти міських та обласних бюджетів, але нині з понад 80 тис. медичних працівників, які лікують хворих на Covid-19, застраховані лише 20 тис.

За період пандемії інфікувалися 40 тис. медиків, 350 померли від ускладнень. Але більшість медпрацівників не застрахована на випадок зараження на роботі.

Про необхідність спеціальної програми страхування лікарів у разі інфікування заговорив президент Володимир Зеленський лише в жовтні. Однак конкретного механізму досі немає. Хоча суми за поліси не захмарні – у середньому 450 грн на три місяці.

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Відтік медиків в Україні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що найближчим часом в Україні може активізуватися відтік медиків.

Якщо оплата праці не збільшиться, українські фахівці можуть переїхати до європейських країн, де умови більш привабливі.

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