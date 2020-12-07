В Украине может активизироваться выезд медиков, ведь в европейских странах на них растет спрос.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, выезд медицинских кадров из Украины может значительно активизироваться и из-за низких зарплат в нашей стране.

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Он подчеркнул, что в ближайшие годы Украина может остаться без медиков, если оплата труда медицинских работников не будет повышена.

Минимальная зарплата медикам

Максим Степанов считает, что в госбюджете на 2021 год правительство должно заложить адекватный размер зарплаты для врачей — не менее 22-25 тыс. грн, чтобы медики не выезжали за границу.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября также заявил, что в 2021 году зарплаты медиков значительно возрастут.

Медицинские сестры будут зарабатывать 15 тыс. грн, младший медицинский персонал — до 10-12 тыс. грн.