Вакцина от коронавируса должна быть бесплатной для украинцев.

Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, за ее должно платить государство, ведь это вопрос национальной безопасности и здоровья нации.

— Нам нужно уже быть подготовлены к проведению вакцинации. Не говоря о том, что сегодня банально не хватает койко-мест в медучреждениях. У людей, живущих в небольших райцентрах, общинах — нет доступа к медицине. Я многих людей знаю, они, если болеют Covid-19, даже тест не имеют возможности сделать. А украинские врачи — настоящие герои. Они сегодня спасают ситуацию и за это им надо низко поклониться. Но медики нуждаются в поддержке, — отметил Владимир Гройсман.

Читайте: Украина попросила Канаду помочь получить вакцину от Covid-19

Также экс-премьер-министр Украины сказал, что сейчас нужно серьезно сотрудничать с международными партнерами для того, чтобы закупить вакцины на 100% потребностей населения. Она должна быть бесплатная, ведь это вопрос национальной безопасности.

Кроме этого, государство должно обеспечить доставку в Украину, место хранения, поскольку отдельные вакцины имеют серьезные требования.

По словам Гройсмана, это важная специальная операция, которую правительство должно провести на высоком уровне.

Вакцина против коронавируса

8 декабря Великобритания начала массовую вакцинацию от коронавируса. Страна начала применять вакцину от компаний Pfizer и BioNTech, ведь она показала эффективность в 95%.

В Великобритании планируется провести 50 млн доз этой вакцины до конца 2020 года. А первым человеком в мире, получила прививки, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.