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Любили, уважали и одновременно боялись соперники: каким был Лобановский

Одной из главных звезд украинского футбола всегда был Валерий Лобановский. Его любили, уважали и одновременно боялись соперники.

Динамо Лобановского еще при его жизни стало брендом, а Валерия Васильевича называли не иначе, как Метр. Сегодня большому тренеру исполнился бы 81 год.

Смотрите: Лобановский вошел в топ-10 тренеров в истории футбола по версии France Football

Он оставил свой след в футболе. Его именем назван стадион в Киеве, где играл, и проспект, где учился. Десятки воспитанников работают тренерами, но самое главное – его помнят.

Более в сюжете Андрея Ковальского на YouTube Фактов ICTV.

Ранее FourFourTwo включил Лобановского в топ-3 тренеров, которые не принимали Лигу чемпионов.

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