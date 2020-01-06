Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Спорт

Любили, поважали і водночас боялися суперники: яким був Лобановський

Однією з найголовніших зірок українського футболу завжди був Валерій Лобановський. Його любили, поважали і водночас боялися суперники.

Динамо Лобановського ще за його життя стало брендом, а Валерія Васильовича називали не інакше, як Метр. Сьогодні великому тренерові виповнився б 81 рік.

Дивіться: Лобановський увійшов у топ-10 тренерів в історії футбола за версією France Football

Він залишив свій слід у футболі. Його іменем названий стадіон у Києві, де грав, та проспект, де вчився. Десятки вихованців працюють тренерами, але найголовніше – його пам’ятають.

Більше у сюжеті Андрія Ковальського на YouTube Фактів ICTV.

Раніше FourFourTwo включив Лобановського у топ-3 тренерів, які не брали Лігу чемпіонів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лобановський увійшов у топ-10 тренерів в історії футбола за версією France Football
Лобановський у топ-3 тренерів, що не брали ЛЧ – рейтинг FourFourTwo
Легенда футболу. Валерію Лобановському сьогодні виповнилося б 80 років
Видатні українці сучасності: зірки програмування, медицини та футболу
Його поява стала для Динамо новою ерою. 15 років без Лобановського
Ребров розкрив метод Лобановського
УЄФА включив Лобановського в ТОП-5 найкращих тренерів Європи
Сьогодні Лобановському виповнилося б 78 років

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка