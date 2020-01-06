Любили, поважали і водночас боялися суперники: яким був Лобановський

Однією з найголовніших зірок українського футболу завжди був Валерій Лобановський. Його любили, поважали і водночас боялися суперники.

Динамо Лобановського ще за його життя стало брендом, а Валерія Васильовича називали не інакше, як Метр. Сьогодні великому тренерові виповнився б 81 рік.

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Він залишив свій слід у футболі. Його іменем названий стадіон у Києві, де грав, та проспект, де вчився. Десятки вихованців працюють тренерами, але найголовніше – його пам’ятають.

Більше у сюжеті Андрія Ковальського на YouTube Фактів ICTV.

Раніше FourFourTwo включив Лобановського у топ-3 тренерів, які не брали Лігу чемпіонів.

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