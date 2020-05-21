Люди и скот чудом уцелели! Враг на передовой в который раз обстрелял мирное население

20 мая стало по-настоящему черным для украинских военных. Накануне трое бойцов объединенных сил получили ранения. Большая потеря постигла и батальон Нацполиции Луганск-1 — оккупанты взорвали мину на пути боевой патрульной группы, комбат Сергей Губанов погиб.

Досталось от боевиков и мирному населению. Оккупанты снарядами попали в три дома мирных жителей и другие хозяйственные помещения.

Досталось и военным, которые защищают Красногоровку. Они рассказывают, что в последнее время противник не на шутку активизировался. Подробности в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что враг продолжает укреплять позиции на передовой.

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