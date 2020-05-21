Люди і худоба дивом вціліли! Ворог на передовій вкотре обстріляв мирне населення

20 травня стало по-справжньому чорним для українських військових. Напередодні троє бійців об’єднаних сил дістали поранення. Велика втрата спіткала й батальйон Нацполіції Луганськ-1 – окупанти підірвали міну на шляху бойової патрульної групи, комбат Сергій Губанов загинув.

Дісталось від бойовиків і мирному населенню. Окупанти поцілили у три хати мирних жителів та інші господарські приміщення.

Дісталось і військовикам, які боронять Красногорівку. Вони розповідають, що останнім часом противник не на жарт активізувався. Подробиці у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що ворог продовжує укріплювати позиції на передовій.

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