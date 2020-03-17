Люди сидять вдома, волонтери тестують вакцину проти коронавірусу: ситуація у США

У світі майже 200 тис. хворих на коронавірус. Весь світ вдається до радикальних методів безпеки. США – не виняток.

Найжорсткіші обмеження, певно, нині діють у Каліфорнії, сімох округах навколо Кремнієвої долини, де губернатор наказав всім лишатися вдома на наступні три тижні. Це, зокрема, Сан-Франциско. І стосується 7 млн людей.

Багато міст країни, зокрема і Вашингтон, закривають спортзали, бари, ресторани, лишаючи, втім, можливість доставки

Почали тестувати вакцину проти коронавірусу. Але, навіть якщо все добре, вакцина не надійде у широкий вжиток раніше ніж через рік. Докладніше – у включенні Юлії Ярмоленко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як розпізнати коронавірус і як з ним боротися.

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