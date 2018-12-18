Мраморная говядина производства Украины: как выращивают и сколько вложили в бизнес

Село Тростинка. Три года назад здесь были заброшенные коровники. Сейчас – прогрессивное хозяйство. На двух с половиной тысячах гектаров выращивают только экологически безопасные растения – овощи, ягоды, зерновые и бобовые.

Органическое растениеводство позволило заняться эксклюзивным мясным животноводством. В Канаде и США научились ухаживать за скотом и приобрели в Германии 500 племенных коров – по 3 тыс. евро за голову специальных пород. Именно с их мяса при правильном вскармливании получают элитную мраморную говядину и дорогие стейки.

Кроме крупного рогатого скота – имеют тысячу овец уникальной для отечественного животноводства мясной породы – меринос. Их мясо вкусное и вообще не имеет специфического запаха. Поэтому тушки молодых баранов охотно покупают.

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Но на этом в хозяйстве не остановились. Весной начали разводить коз. Завезли полсотни голов племенных бурских коз – их мясо считается одним из самых диетических – и уже имеют первые приплода.

В ферму вложили 50 млн грн., больше половины из них – потратили на поголовье. Бизнес затратный, срок окупаемости тоже достаточно большой. Но здесь не сомневаются в успехе и придерживаются стандартов органического хозяйствования. И хотят, чтобы на наших прилавках было больше качественных и безопасных продуктов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как пес-вегетарианец провалил тест в прямом эфире.

Опубликовано Декабрь, 18 в 12:40



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