Машина – их дом: как без уюта и родных живут в дороге украинские дальнобойщики

Сотни километров в день преодолевают за рулем дальнобойщики, машина – это их дом. Неделями без родных, друзей и семейного уюта, но несмотря на все трудности, они любят свою работу. В последнюю субботу августа в мире отмечают День дальнобойщика.

Авто в дальнобойщиков нашпигована хитрыми датчиками, одно неправильное движение, и они сигналят о нарушении водителю.

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Контролируют они даже скорость, поэтому более 90 километров в час не поедешь. Управлять таким грузовиком одно удовольствие.

Каждые 9 часов водитель должен останавливаться на отдых, это фиксирует специальный чип. Но если за рубежом таких паркингов для грузовиков много, то в Украине с этим беда. Водители ютятся на заправках, а кому не хватило места – на обочинах, где порой опасно.

Но несмотря на очереди на границе, разбитые украинские дороги, и временами длительную разлуку с семьей дальнобойщики любят свою работу.

Напомним, в Хмельницкой области 23-летняя девушка жестоко убила дальнобойщика.

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