Машина – їхній дім: як без затишку і рідних живуть в дорозі українські далекобійники

Сотні кілометрів за день долають за кермом далекобійники, машина – це їхній дім. Тижнями без рідних, друзів та сімейного затишку, але попри всі негаразди, вони люблять свою роботу. В останню суботу серпня у світі відзначають День далекобійника.

Авто в далекобійників нашпиговане хитрими датчиками, один неправильний рух, і вони сигналять про порушення водієві.

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Контролюють вони навіть швидкість, тож більше 90 кілометрів за годину не поїдеш. Кермувати такою вантажівкою одне задоволення.

Кожні 9 годин водій мусить зупинятися на відпочинок, це фіксує спеціальний чіп. Та якщо за кордоном таких паркінгів для вантажівок багато, то в Україні з цим біда. Водії туляться на заправках, а кому не вистачило місця – на узбіччях, що часом небезпечно.

Та попри черги на кордоні, розбиті українські дороги, та часом тривалу розлуку з родиною далекобійники люблять свою роботу.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 23-річна дівчина жорстоко вбила далекобійника.

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