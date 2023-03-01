Массовые побоища подростков: что такое ЧВК Редан и какое влияние имеет в Украине

Украинские правоохранители за несколько последних дней задержали сотни детей в разных городах страны — подростки, ставшие жертвами манипуляторов из России. Они попали под влияние русской субкультуры, когда ПВК Редан и их противники из Антиредана устраивают массовые побоища.

ПВК Редан – субкультура, зародившаяся в России. Ее поклонники носят темную одежду с изображением паука или цифрой “4”, по мотивам японского аниме-сериала. По указанию кураторов, устраивают потасовки с теми, кого считают своими врагами. Это могут быть футбольные фаны, эмигранты и т.д.

Такая стычка должна произойти, например, в Харькове. Благо, правоохранители сработали на опережение. У молодых людей были при себе ножи, газовые баллончики и кастеты.

В Нацполиции уверены, что организация столкновений – дело рук российской ФСБ. Киберполиция закрыла почти два десятка телеграмм каналов и даже задержала одного из администраторов, им оказался 16-летний житель Днепра, утверждающий, что использовал популярное название Редана для заработка.

В Харькове полиция задержала 245 подростков в возрасте от 11 до 22 лет. Трое из задержанных — ранее судимые, сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко. У молодых людей изъяли кастеты, газовые баллончики и ножи. В Харькове время встречи указывали “по киевскому времени”. Это может свидетельствовать об организации флешмобов кураторами из-за границы.

– Начинают активно входить в общение под видом таких же несовершеннолетних, потом насаживаются сотники, десятники. Затем одной субкультуре один офицер ФСБ говорит, что та плохая, и этот же офицер ФСБ говорит, что другая плохая. Подростки начинают ссориться между собой, – рассказывает Владимир Тимошко, начальник Нацполиции Харьковской области.

В Харькове правоохранители сработали на опережение. На родителей 72-х подростков составили админпротоколы о невыполнении родительских обязанностей. Большинство и не подозревали, чем занимаются их дети. Поэтому украинцев призывают обратить внимание на своих детей и не допустить, чтобы их использовали в незаконных мерах.

— Последствие, которое могло бы быть – один, два, три, или десять несовершеннолетних сегодня утром могли быть пациентами областной детской больницы. В лучшем случае это могли быть побои, в худшем — кто-то бы применил ножи, — добавляет Владимир Тимошко, начальник Нацполиции Харьковской области.

Потасовки должны были состояться в Киеве, Полтаве, Луцке. В течение двух дней в разных регионах состоялось почти 30 собраний молодежи. За это время в полицию попали около 700 молодых людей.

– Это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Доказательством тому является то, что первый инцидент между оппонентами произошел 22 февраля этого года в столице страны-агрессора. В результате этого погибли два подростка, — рассказывает Василий Богдан, начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины

Полицейские также заблокировали 18 каналов и групп в агитировавших подростков соцсетях, добавил Василий Богдан, и подчеркнул, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

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