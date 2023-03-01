Масові побоїща підлітків: що таке ПВК Редан та який вплив має в Україні

Українські правоохоронці за кілька останніх днів затримали сотні дітей в різних містах країни — це підлітки, які стали жертвами маніпуляторів із Росії. Вони потрапили під вплив російської субкультури, коли ПВК Редан та їхні противники з Антиредану влаштовують масові побоїща.

ПВК Редан — субкультура, яка зародилася у Росії. Її прихильники носять темний одяг із зображенням павука або цифрою “4”, за мотивами японського аніме-серіалу. За вказівкою кураторів, влаштовують бійки з тими, кого вважають своїми ворогами. Це можуть бути футбольні фани, емігранти тощо.

Така сутичка мала статись, наприклад, у Харкові. Добре, що правоохоронці спрацювали на випередження. Молоді люди мали при собі ножі, газові балончики й кастети.

В Нацполіції впевнені, що організація сутичок — справа рук російської ФСБ. Кіберполіція закрила майже два десятки телеграм каналів, і навіть затримала одного з адміністраторів, ним виявився 16-річний житель Дніпра, який стверджує, що використовував популярну назву Редану для заробітку.

У Харкові поліція затримала 245 підлітків віком від 11-ти до 22-х років. Троє із затриманих — раніше засуджені, повідомив начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко. У молодих людей вилучили кастети, газові балончики й ножі. У Харкові час зустрічі вказували “за київським часом”. Це може свідчити про організацію флешмобів кураторами з-за кордону.

– Починають активно входити в спілкування під виглядом таких же неповнолітніх, потім насаджуються сотники, десятники. Потім одній субкультурі один офіцер ФСБ каже, що та погана, і цей же офіцер ФСБ каже, що інша погана. Підлітки починають цькуватися між собою, – розповідає Володимир Тимошко, начальник Нацполіції Харківської області.

У Харкові правоохоронці спрацювали на випередження. На батьків 72-х підлітків склали адмінпротоколи про невиконання батьківських обов’язків. Більшість і гадки не мали, чим займаються їхні діти. Тож українців закликають звернути увагу на своїх дітей і не допустити, аби їх використовували в незаконних заходах.

– Наслідок який міг би бути — один, два, три, чи десять неповнолітніх сьогодні зранку могли бути пацієнтами обласної дитячої лікарні. У кращому випадку це могли бути побої, у гіршому — хтось би застосував ножі, – додає Володимир Тимошко, начальник Нацполіції Харківської області.

Заворушення мали відбутися в Києві, Полтаві, Луцьку. Загалом упродовж двох днів у різних регіонах відбулося майже 30 зібрань молоді. За цей час до поліції потрапили майже 700 молодих людей.

– Це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті цього загинули двоє підлітків, – розповідає Василь Богдан, начальник управління ювенальної превенції Національної поліції України

Поліцейські також заблокували 18 каналів і груп у соцмережах, які агітували підлітків, додав Василь Богдан, і наголосив, що за участь у таких заходах передбачена не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

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