Это подростки от 11 лет, которые очень поддаются влиянию: начальник Нацполиции Харьковщины об опасности ЧВК Редан

Февраль, 28 в 22:04

Недавно стало известно о новом молодежном движении ЧВК Редан, созданном российскими пропагандистами с целью дестабилизировать ситуацию в Украине.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал Фактам ICTV о массовых драках, в которые втянули подростков, и какие есть угрозы для несовершеннолетних украинцев.

— Расскажите, пожалуйста, сколько молодых людей накануне попали в полицию в Харькове, кто эти люди и неужели действительно они планировали массовую драку в центре города?

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— Эти люди — молодые жители нашей области, не только Харькова, но и тех сел и поселков, расположенных в непосредственной близости, например, из Богодухова. Возраст — от 11 до 22 лет, средний возраст большинства — 13-14 лет. Очень незначительное количество, а именно 30 человек — совершеннолетние от 17 до 22 лет. Общее количество людей, которых мы пригласили в полицию — 245.

Почему они пришли в центр города? По призыву людей в погонах с той территории, которую мы когда-то называли соседом. Этот след работников ФСБ прослеживается. И мы считаем, что основная цель сбора — дестабилизация ситуации в городе путем манипулирования несовершеннолетними детьми.

Возникает невинная субкультура, кстати, в Российской Федерации, связанная с одеждой — известные пауки. Кто-то в погонах видит субкультуру, понимает, что это можно использовать в своих манипуляционных целях, начинает активно входить в общение под видом таких же несовершеннолетних. Потом насаждаются какие-то сотники, десятники, которые начинают структурировать это сообщество.

Возникла среда, где есть десятки, сотни, которые могут по любому призыву, внушаемому им, пойти туда или в другое место. Затем формируется другая субкультура с другой одеждой, там также формируются сотни, десятки. Потом одной субкультуре один офицер ФСБ говорит, что та (субкультура, — Ред.) плохая. И этот же офицер ФСБ говорит, что другая плохая, натравливаются между собой и все.

Почему несовершеннолетние? Они очень поддаются влиянию. Это дети, у них мозг чистый, что в него положи — то и будет. Поэтому именно дети больше всего подвергаются манипулированию. Возникает сначала в РФ, мы знаем, что там прошли массовые драки, более того, в некоторых случаях у них есть погибшие дети. Но что такое для ФСБ погибшие дети?!

Далее эта калька переносится на территорию Украины. Следует отметить — российские Telegram-каналы, на русском языке, с пророссийскими текстами, время сбора “по Киеву” — это могло быть только из России. Затем натравливают группы молодых людей, и создается общая картинка о беспорядках в Харькове, Киеве или других городах Украины.

Последствие, которое могло бы быть — один, два, три, десять несовершеннолетних сегодня утром могли быть пациентами Областной детской клинической больницы.

В лучшем случае — это могли быть избиения, в худшем — кто-то бы применил ножи, которые у них были.

Когда полиция получила информацию, что будет такая встреча, что готовится драка между двумя группами, мы решили не ждать эти события. Работники полиции окружили это место, локализовали всех детей, чтобы они не могли нанести вред, провели в отделения полиции, а когда провели разъяснительную работу — передали родителям.

Я обращался и обращаюсь к родителям, я понимаю, как отец, что в основном взрослые работают, что дети больше года находятся дома одни. Очень трудно родителям, которые работают, следить, однако надо это делать, иначе будет беда. Я считаю, что в нашем городе было много беды и горя за год, и я не хочу с работниками полиции расследовать уголовные производства по гибели детей.

Я благодарен работникам полиции за то, что смогли предупредить драку, а также, что провели работу, которая сможет исключить такие драки в будущем. Хотя, зная характер того народа, живущего рядом, могу с уверенностью сказать, что еще будут попытки повторить вчерашние события. Только когда полностью наш недососед убедится, что невозможно манипулировать сознанием наших детей, тогда, возможно, они откажутся от таких идей.

Я хочу, чтобы родители не расслаблялись, общались со своими детьми, объясняли, что есть хорошо, что есть плохо, рассказывали и показывали, какую беду принесла Россия, и что не надо поддаваться манипуляциям оккупанта.

— Есть ли уголовное производство, и установлены ли организаторы?

— Благодаря действиям полиции не произошло никаких беспорядков и действия квалифицированы как подготовка к массовым беспорядкам.

В ЕРДР внесены сведения о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность, ведь именно совершеннолетние являются организаторами и манипуляторами.

Кто эти лица — должно выяснить следствие, для этого мы будем исследовать интернет-пространство, допрашивать людей, идти по цепочке — кто и как туда попадал, кто десятники, кто сотники.

Сейчас говорить фамилию рано. И это наша вторая цель. А первая цель — не допустить таких действий в будущем.

— Как объяснили свои действия дети и знали ли родители, чем занимаются их дети?

— Очень разные объяснения. Вчера я видел очень много родителей, которые проводили беседы со своими детьми на повышенных тонах. Я видел родителей, которые жаловались на полицию.

Я говорил этим родителям: ваши дети живы и будут сегодня ночевать дома, как говорил Лобановский — результат на табло. Это является нормальным следствием. И то, что ваши дети сегодня побывали в полиции, видимо, станет для некоторых уроком.