Массовый выезд украинцев из Мелитополя: как живой город сейчас
Оккупанты продолжают грабить Мелитополь: сельхозпродукцию оттуда вывозят не только фурами, но и железнодорожными вагонами.
В настоящее время российские захватчики принялись воровать черешню и подсолнечник. Об этом глава города Иван Федоров заявил на открытии ячейки помощи вынужденным переселенцам из Мелитополя.
По приблизительным данным, город уже покинула половина жителей. И многие из них нуждаются в элементарной информационной или гуманитарной поддержке.
Для этого в Запорожье было создано открытое пространство помощи.
Комплексные услуги предоставляются в формате информационной консультации. Людям рассказывают, как оформить справку ВПЛ, какие справки необходимо собрать, оказывают психологические консультации, юридическую помощь.
Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит — сейчас около 80% горожан там безработные, а оккупанты тем временем грабят состоятельный украинский город: режут на металлолом заводы и воруют сельхозпродукцию.
Руководители центра говорят – в перспективе будут помогать землякам находить здесь жилье в аренду и вакансии. Сами мелитопольцы верят – в гостях они ненадолго.