Массовый выезд украинцев из Мелитополя: как живой город сейчас

Оккупанты продолжают грабить Мелитополь: сельхозпродукцию оттуда вывозят не только фурами, но и железнодорожными вагонами.

В настоящее время российские захватчики принялись воровать черешню и подсолнечник. Об этом глава города Иван Федоров заявил на открытии ячейки помощи вынужденным переселенцам из Мелитополя.

По приблизительным данным, город уже покинула половина жителей. И многие из них нуждаются в элементарной информационной или гуманитарной поддержке.

Для этого в Запорожье было создано открытое пространство помощи.

Комплексные услуги предоставляются в формате информационной консультации. Людям рассказывают, как оформить справку ВПЛ, какие справки необходимо собрать, оказывают психологические консультации, юридическую помощь.

Мэр Мелитополя Иван Федоров говорит — сейчас около 80% горожан там безработные, а оккупанты тем временем грабят состоятельный украинский город: режут на металлолом заводы и воруют сельхозпродукцию.

Руководители центра говорят – в перспективе будут помогать землякам находить здесь жилье в аренду и вакансии. Сами мелитопольцы верят – в гостях они ненадолго.

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