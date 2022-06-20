Масовий виїзд українців з Мелітополя: як живе місто зараз

Окупанти продовжують грабувати Мелітополь: сільгосппродукцію звідти вивозять не лише фурами, а й залізничними вагонами.

Нині російські загарбники заходилися красти черешню та соняшник. Про це очільник міста Іван Федоров заявив на відкритті осередку допомоги вимушеним переселенцям з Мелітополя.

За приблизними даними, місто вже залишила половина жителів. І багато хто з них потребує елементарної інформаційної чи гуманітарної підтримки.

Для цього у Запоріжжі було створено відкритий простір допомоги.

Комплексні послуги надаються у форматі інформаційної консультації, тобто – як оформити довідку ВПО, які довідки необхідно зібрати, психологічні консультації, допомога юриста.

Мер Мелітополя Іван Федоров каже – нині понад 80% містян там безробітні, а окупанти тим часом надалі грабують заможне українське місто: ріжуть на брухт заводи та крадуть сільгосппродукцію.

Очільники центру кажуть – в перспективі допомагатимуть землякам знаходити тут житло в оренду та вакансії. Самі ж мелітопольці вірять – у гостях вони ненадовго.

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