Обладают такой же высокой мотивацией, как ВСУ: Финляндия готова к возможному нападению РФ

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило соседей Российской Федерации почувствовать угрозу и задуматься о защите своих территорий. Одной из таких стран является Финляндия. Обычно нейтральный, Хельсинки сейчас активно ищет помощи у Запада и стремится к вступлению в НАТО. И даже готов дать отпор в случае нападения.

Об этом заявил Командующий силами обороны страны – Тимо Кивинен. Генерал отметил, что финские войска, как и украинские, имеют высокую мотивацию к борьбе. И они приспособлены к современным условиям ведения боя.

Финляндия имеет более 1 300 км сухопутной границы с Россией. По площади она не уступает Германии, однако численность населения всего 5,5 млн человек. Поэтому военная доктрина страны базируется на концепции “тотальной обороны”. Армия Финляндии насчитывает 280 тыс. военнослужащих, а также более 800 тыс. резервистов. В стране существует множество складов обмундирования, оборудования и продовольствия на экстренный случай. Она владеет одним из самых мощных в Европе артиллерийским парком и тратит 2% ВВП на сектор обороны.

Финские здания площадью более 1 200 квадратных метров оснащены бомбоубежищами. Также в стране у мостов, тоннелей и путепроводов есть специальные ниши для взрывчатки, чтобы можно было взорвать коммуникации на пути врага. При первых признаках нападения военные будут минировать территории и акваторию. Армия постоянно проводит обучение со странами НАТО и отлично взаимодействует с ними. А с полномасштабным вторжением России в Украину Финляндия нарушила свой многолетний принцип нейтралитета и подала заявку на вступление в альянс.

– Поскольку Россия ведет жестокую войну против Украины, очень важно громко и ясно заявить, что мы едины и что в современной Европе нет места российской логике сфер влияния. Мы верим, что это будет важнейшим сообщением от саммита НАТО в Мадриде, подчеркнул премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Заявку на членство в НАТО Финляндия подала вместе с соседкой — Швецией. Альянс готов принять в свои ряды обе северные страны. Однако их присоединение блокирует Турция. Чтобы преодолеть разногласия, стороны ведут переговоры. Страны уверены, что они будут успешны и Финляндия вместе со Швецией смогут сделать шаг на вступление в НАТО.

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