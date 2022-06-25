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Мають таку ж високу мотивацію, як ЗСУ: Фінляндія готова до можливого нападу РФ

Ірина Полотай Журналістка міжнародного відділу Факти ICTV Анна Боль Журналістка Факти ICTV

Повномасштабне вторгнення Росії до України змусило сусідів Російської Федерації відчути загрозу і задуматися про захист своїх територій. Однією з таких країн є Фінляндія. Зазвичай нейтральний, Гельсінкі нині активно шукає допомоги в Заходу і прагне вступу до НАТО. І навіть готовий дати відсіч у разі нападу.

Про це заявив Командувач Сил оборони країни – Тімо Ківінен. Генерал зазначив, що фінські війська, як і українські, мають високу мотивацію до боротьби. І вони пристосовані до сучасних умов ведення бою.

Фінляндія має понад 1 300 км сухопутного кордону з Росією. За площею вона не поступається Німеччині, однак чисельність населення усього 5,5 млн людей. Тому військова доктрина країни базується на концепції “тотальної оборони”. Армія Фінляндії налічує 280 тис. військовослужбовців, а також понад 800 тис. резервістів. У країні існує багато складів обмундирування, обладнання та продовольства на екстрений випадок. Вона володіє одним із найпотужніших у Європі артилерійським парком та витрачає 2% ВВП на сектор оборони.

Фінські будівлі площею понад 1 200 квадратних метрів оснащені бомбосховищами. Також у країні мости, тунелі та шляхопроводи мають спеціальні ніші для вибухівки, аби можна було підірвати комунікації на шляху ворога. При перших ознаках нападу військові мінуватимуть території та акваторію. Армія постійно проводить навчання із країнами НАТО і чудово взаємодіє з ними. А з повномасштабним вторгненням Росії до України Фінляндія порушила свій багаторічний принцип нейтралітету і подала заявку на вступ до альянсу.

– Оскільки Росія веде жорстоку війну проти України, дуже важливо голосно і ясно заявити, що ми єдині й що в сучасній Європі немає місця російській логіці сфер впливу. Ми віримо, що це буде найважливішим повідомленням від саміту НАТО в Мадриді, – підкреслив прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.

Заявку на членство в НАТО Фінляндія подала разом із сусідкою – Швецію. Альянс готовий прийняти до своїх лав обидві північні країни. Однак їхнє приєднання блокує Туреччина. Щоб подолати розбіжності, сторони ведуть перемовини. Країни впевнені, що вони будуть успішними й Фінляндія разом зі Швецією зможуть зробити крок на вступ у НАТО.

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