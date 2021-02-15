Меня не пускали к дочери: родители пострадавших от стоматолога в Ровно рассказали детали

В резонансном скандале с детским стоматологом в Ровно появились новые подробности.

Врач Инна Кравчук била и душила детей, когда лечила им зубы. Родители пострадавших пациентов рассказали, как дети пережили случившееся.

— Он кричал не своим криком, а я думала, что ему просто больно. Мой сын сказал, что все хорошо, что она ничего с ним не сделала. Наверное, она настолько запугала, — призналась мама мальчика.

4-летнюю Ульяну с пороками сердца неадекватная врач тоже успокаивала силой — со шприцом в руках, трясла и толкала.

Хотя мама просила врача быть с ребенком поосторожней по состоянию здоровья.

— Она очень плакала. В какой-то момент я хотела зайти в кабинет, но меня останавливали, — рассказала мать девочки.

А вот владелица стоматологической клиники, где пострадали дети, призналась: жалобы на врача уже были.

— Я не смогла на это закрывать глаза и мы вынуждены были прервать наше сотрудничество. Инна Кравчук был освобожден.

Сама же героиня жестоких роликов с журналистами общается исключительно через адвоката. Появление видео в сети защитник связывает с “местью бывшего начальства”.

Родители начали приносить новые заявления в полицию, ведь дети которых после похода к врачу имели травмированную губу, синяки. Обвинений набралось на два уголовные производства.

— По факту непрофессионального выполнения обязанностей медицинским работником, то есть по ч.2 ст 140 и ч.1 ст 125 УК Украины. Видео будет приобщено, будет проводиться в отношении него проверка, — заявили в пресс-службе Нацполиции в Ровенской области.

По делу назначено несколько судебно-медицинских экспертиз. Родители шокированы издевательствами над детьми и требуют справедливо наказать врача.

На поход в популярной врача родители не жалели денег — за одну пломбу платили более 1 тыс. гривен. А теперь, после лечения зубов с пытками, дети боятся всех врачей.