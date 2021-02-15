Мене не пускали до доньки: батьки постраждалих від стоматолога у Рівному розповіли деталі

У резонансному скандалі з дитячим стоматологом у Рівному з’явилися нові подробиці.

Лікарка Інна Кравчук била й душила дітей, коли лікувала їм зуби. Батьки постраждалих пацієнтів розповіли, як діти пережили те, що сталося.

– Він кричав не своїм криком, а я думала, що йому просто боляче. Мій синочок сказав, що все добре, що вона нічого з ним не зробила. Напевно, вона настільки залякала, – зізналася мама хлопчика.

4-річну Уляну з вадами серця неадекватна лікарка теж заспокоювала силою – зі шприцем у руках, трусила та штурхала.

Хоча мама просила лікарку бути з дитиною обережною через стан здоров’я.

– Вона дуже плакала. Якоїсь миті я хотіла зайти в кабінет, але мене зупиняли, – розповіла матір дівчинки.

А ось власниця стоматологічної клініки, де постраждали діти, зізналася: скарги на лікарку вже були.

– Я не змогла на це закривати очі і ми змушені були перервати нашу співпрацю. Інну Кравчук було звільнено.

Сама ж героїня жорстоких роликів з журналістами спілкується виключно через адвоката. Появу відео в мережі захисник пов’язує з “помстою колишнього начальства”.

Батьки почали приносити нові заяви до поліції, адже діти яких після походу до лікарки мали травмовану губу, синці. Звинувачень набралося на два кримінальні провадження.

– За фактом непрофесійного виконання обов’язків медичним працівником, тобто за ч.2 ст 140 та ч.1 ст 125 КК України. Відео буде долучене, буде проводитись відносно нього перевірка, – заявили у прес-службі Нацполіції у Рівненській області.

У справі призначено кілька судово-медичних експертиз. Батьки ж шоковані знущаннями з дітей і вимагають справедливо покарати лікарку.

На похід до популярної лікарки батьки не шкодували грошей – за одну пломбу платили більше 1 тис. гривень. А тепер, після лікування зубів з тортурами, діти бояться усіх лікарів.