Міфи обростають, а нам їх виколупувати: Ірма Вітовська про вкрадену росіянами українську спадщину

Акторка театру і кіно Ірма Вітовська висловилася про вкрадену росіянами українську спадщину. Саме вона бере участь у проєкті FILM.UA про найвідоміші крадіжки громадян країни-агресора.

Каже, перший факт мародерства здійснений у XII столітті, на думку істориків та культурологів. Йдеться про викрадення Вишгородської ікони, яка нині Свято-Володимирська святиня у РФ.

– Далі так системно іде Московія, імперія, СРСР. Вони послідовно виймали з України не тільки історичну спадщину, але й культурну, мистецьку. Це не тільки старожитностями, архівами чи творами мистецтва, це також людьми. Часто створювалися такі умови, коли людина обирала служіння їм, бо іншого шляху не було – шантаж, голод, заборона виїзду, – зазначає Ірма.

Додає, нічого дивного в тому, що Росія, потрапляючи на території, все знищує. Це не просто вивезення матеріальних ресурсів, а вимивання справжнього власника.

– Таким чином – присвоєння собі, як єдиному монополісту на ці твори. Звідти ще вкладання в одну ідею про єдину землю, історію і те, що це все один народ. У це все давно дуже вірять росіяни, – зазначила Вітовська.

Каже, ці всі міфи, які ми можемо спостерігати сьогодні, пішли ще з часів Івана Грозного, далі Катерина II все довела “до ідеалу”, СРСР вніс свої корективи.

– Йде така дезорієнтація поколінь російських, що всі ці міфи обростають, а нам доведеться виколупувати їх дуже довго, – наголосила акторка.

Зазначає, коли розкриється уся ця створена в РФ “бульба”, настане великий розпач, а тому розпад неминучий.

– Ми розірвемо ці культурні кайдани тільки тоді, коли самі себе вивчимо. Щоб виграти цю війну, ми повинні відвоювати не тільки сьогодення, а й майбутнє. Зробити все так, щоб на майбутнє не було реваншу… Мені би хотілось, щоб Україна стала одним з майданчиків для бачення, якою буде Росія, – сказала Вітовська.

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