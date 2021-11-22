Мигранты изменили тактику прорыва границы с Польшей

Белорусские силовики изменили тактику по поводу мигрантов на границе с Евросоюзом.

Теперь нелегалов небольшими группами направляют в разные пункты пропуска, где мигранты пытаются прорвать рубеж. Поэтому их сложно задерживать – говорят литовские пограничники.

Только за минувшие сутки в Литву из Белоруссии пытались перебраться 70 нелегалов. Их остановили правоохранители.

Полторы сотни искателей убежища пытались взять штурмом и польскую границу. Они ослепляли правоохранителей лазерами и бросали камни.

В Варшаве предполагается полное закрытие границы с Беларусью. А среди мигрантов в лагере близ перехода Брузги зафиксировали вспышку коронавируса. Там их разместили, чтобы беженцы не мерзли на морозе. Около сотни нелегалов с тяжелой формой болезни госпитализировали.

Миграционный кризис на границе между Польшей и Беларусью обострился 8 ноября. Тогда сотни мигрантов в сопровождении белорусских силовиков пытались штурмовать границу.

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