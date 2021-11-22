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Мігранти змінили тактику прориву кордону з Польщею

Петро Дем'янчук

Білоруські силовики змінили тактику щодо мігрантів на кордоні з Євросоюзом.

Тепер нелегалів невеликими групами спрямовують до різних пунктів пропуску, де мігранти намагаються прорвати рубіж. Через це їх складно затримувати – кажуть литовські прикордонники.

Тільки за минулу добу до Литви з Білорусі намагалися перебратися 70 нелегалів. Їх зупинили правоохоронці.

Півтори сотні шукачів притулку намагалися взяти штурмом і польський кордон. Вони засліплювали правоохоронців лазерами і кидали каміння.

У Варшаві припускають повне закриття кордону з Білоруссю. А серед мігрантів у таборі поблизу переходу Брузги, зафіксували спалах коронавірусу. Там їх розмістили, щоб біженці не мерзли на морозі. Близько сотні нелегалів із тяжкою формою хвороби ушпиталили.

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Черговий штурм кордону: близько 150 мігрантів намагалися прорватися до Польщі

Міграційна криза на кордоні між Польщею та Білоруссю загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися штурмувати кордон.

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