Мігранти змінили тактику прориву кордону з Польщею

Білоруські силовики змінили тактику щодо мігрантів на кордоні з Євросоюзом.

Тепер нелегалів невеликими групами спрямовують до різних пунктів пропуску, де мігранти намагаються прорвати рубіж. Через це їх складно затримувати – кажуть литовські прикордонники.

Тільки за минулу добу до Литви з Білорусі намагалися перебратися 70 нелегалів. Їх зупинили правоохоронці.

Півтори сотні шукачів притулку намагалися взяти штурмом і польський кордон. Вони засліплювали правоохоронців лазерами і кидали каміння.

У Варшаві припускають повне закриття кордону з Білоруссю. А серед мігрантів у таборі поблизу переходу Брузги, зафіксували спалах коронавірусу. Там їх розмістили, щоб біженці не мерзли на морозі. Близько сотні нелегалів із тяжкою формою хвороби ушпиталили.

Міграційна криза на кордоні між Польщею та Білоруссю загострилася 8 листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків намагалися штурмувати кордон.

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