Миграционный кризис: Украина выделила 21 млн гривен на укрепление госграницы
Украина ужесточает охрану в рамках подготовки к возможной эскалации и нелегальной миграции на границе с Беларусью.
Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский.
По его словам, Украина рассматривает ситуацию на белорусско-польской границе как стратегию Кремля по ослаблению Евросоюза.
В связи с этим правительство выделило 21 миллион гривен из резервного фонда государственного бюджета для укрепления госграницы. В частности речь идет об инженерно-техническом обустройстве.
До этого Монастырский заявил, что в ряде областей Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, если ситуация обострится.
Во время своего рабочего визита в Волынскую область глава МВД рассказывал, что границу Украины с Беларусью будут защищать 8,5 тыс. военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских.
По его мнению для комплексного решения проблемы необходимо построить надежную интеллектуальную границу.