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Миграционный кризис: Украина выделила 21 млн гривен на укрепление госграницы

Анастасія Мазур

Украина ужесточает охрану в рамках подготовки к возможной эскалации и нелегальной миграции на границе с Беларусью.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. 

По его словам, Украина рассматривает ситуацию на белорусско-польской границе как стратегию Кремля по ослаблению Евросоюза. 

В связи с этим правительство выделило 21 миллион гривен из резервного фонда государственного бюджета для укрепления госграницы. В частности речь идет об инженерно-техническом обустройстве.

До этого Монастырский заявил, что в ряде областей Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, если ситуация обострится.

Во время своего рабочего визита в Волынскую область глава МВД рассказывал, что границу Украины с Беларусью будут защищать 8,5 тыс. военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских.

По его мнению для комплексного решения проблемы необходимо построить надежную интеллектуальную границу.

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