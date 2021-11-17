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Міграційна криза: Україна виділила 21 млн гривень на зміцнення держкордону

Анастасія Мазур

Україна посилює охорону в рамках підготовки до можливої ​​ескалації та нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, Україна розглядає ситуацію на білорусько-польському кордоні як стратегію Кремля щодо ослаблення Євросоюзу.

У зв’язку з цим уряд виділив 21 мільйон гривень із резервного фонду державного бюджету для зміцнення держкордону. Зокрема йдеться про інженерно-технічне облаштування.

До цього Монастирський заявив, що у низці областей України, що межують з Білоруссю, можуть запровадити надзвичайний стан, якщо ситуація загостриться.

Під час свого робочого візиту до Волинської області глава МВС розповідав, що кордон України з Білоруссю захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

На його думку, для комплексного вирішення проблеми необхідно побудувати надійний інтелектуальний кордон.

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