Міграційна криза: Україна виділила 21 млн гривень на зміцнення держкордону
Україна посилює охорону в рамках підготовки до можливої ескалації та нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю.
Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.
За його словами, Україна розглядає ситуацію на білорусько-польському кордоні як стратегію Кремля щодо ослаблення Євросоюзу.
У зв’язку з цим уряд виділив 21 мільйон гривень із резервного фонду державного бюджету для зміцнення держкордону. Зокрема йдеться про інженерно-технічне облаштування.
До цього Монастирський заявив, що у низці областей України, що межують з Білоруссю, можуть запровадити надзвичайний стан, якщо ситуація загостриться.
Під час свого робочого візиту до Волинської області глава МВС розповідав, що кордон України з Білоруссю захищатимуть 8,5 тис. військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.
На його думку, для комплексного вирішення проблеми необхідно побудувати надійний інтелектуальний кордон.