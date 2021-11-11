Границу Украины с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский во время рабочего визита в Волынскую область для проверки охраны государственной границы с Беларусью.

— Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будут привлечены около 8,5 тыс. военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из: 3 тыс. военнослужащих ГНСУ, 3,5 тыс. – НГУ и 2 тыс. – Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу, — сказал Монастырский.

По словам главы МВД, такие действия позволят сдержать нашествие нелегальных мигрантов. В то же время он отметил, что для комплексного решения проблемы есть только один выход — строительство надежной современной интеллектуальной границы.

— Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить интеллектуальную границу с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд грн. Эти средства будут выделены из бюджета, – отметил он.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что на сегодняшний день угрозы для Украины со стороны границы с Беларусью нет.

Утром в четверг, 11 ноября, Денис Монастырский вылетел на Волынь для проверки готовности защиты украинской границы от искусственно созданного миграционного кризиса.

Предложение СДП Германии и ответ Данилова

10 ноября депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Нильc Шмид заявил о необходимости договориться с Украиной, чтобы беженцы из Беларуси находились на ее территории во время рассмотрения заявки об убежище в ЕС. Он также осудил отношение Польши к мигрантам.

В Украине на слова Шмидта ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он посоветовал социал-демократам Германии взять себе мигрантов домой или разместить их в комнатах Бундестага.