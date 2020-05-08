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Факты / Видео / Украина

Миллионы безработных и повышение цен. Возможные последствия энергетического кризиса

Вслед за сотней депутатов, украинские промышленники тоже просят правительство навести порядок на монополизированном рынке электроэнергии и не допустить резкого подорожания тарифов, ведь это фактическое уничтожение целых отраслей экономики.

Из-за такой политики Минэнерго, многим предприятиям придется сворачивать производство и сокращать людей. А из-за дорогой электроэнергии возрастет себестоимость всех отечественных товаров. Поэтому в итоге за дополнительные доходы энергетического монополиста заплатит из собственного кошелька каждый украинец.

Заводы остановятся, инвестиции не будут заходить, а миллионы украинцев останутся без работы. Такие последствия ждут Украину, если не остановить энергетический кризис. Предупреждают предприниматели из разных отраслей и требуют от властей не уничтожать промышленность и отечественную экономику в целом.

Первая реакция правительства уже есть — там пообещали не повышать тарифы для населения, но этого мало, — отмечают промышленники. Пока чиновники отмалчиваются, бизнес пересматривает свои планы работы в Украине и постепенно сворачивает производство.

Факты ICTV ранее писали о том, что цена электроэнергии для промышленности выросла на 46%.

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