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Факти / Відео / Україна

Мільйони безробітних і підвищення цін. Можливі наслідки енергетичної кризи

Слідом за сотнею депутатів, українські промисловці теж  просять уряд навести лад на монополізованому ринку електроенергії і не допустити стрімкого здорожчання тарифів, адже це фактичне знищення цілих  галузей економіки.

Через таку політику Міненерго,  багатьом підприємствам доведеться згортати виробництво і скорочувати людей. А через дорогу електроенергію зросте собівартість усіх вітчизняних товарів. Тож  в результаті за додаткові прибутки енергетичного монополіста заплатить з власного гаманця кожен українець.

Та доки чиновники відмовчуються, бізнес поступово переглядає свої плани роботи в Україні і поступово згортає виробництво.

Перша реакція уряду вже є – там пообіцяли не підвищувати тарифи для населення, але цього замало, – наголошують промисловці. Доки чиновники відмовчуються, бізнес переглядає свої плани роботи в Україні і поступово згортає виробництво.

Факти ICTV раніше писали про те, що ціна електроенергії для промисловості зросла на 46%.

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