Мины и окопы: Боевики на Донбассе продолжают обострять ситуацию
Российские наемники на Донбассе продолжают обострять ситуацию. Оккупанты обстреливают украинские позиции, минируют территории российским вооружением и роют новые окопы.
В частности, вчера позиции под временно оккупированной Горловкой были под прицельным огнем боевиков.
— Вчера где-то в 16.30 было два выстрела из РПГ. Затем было стрелковое оружие. Они там стреляли из автоматов, пулеметов. Мы ответили стрелковым оружием, и тогда они начали бросать мины, — рассказал военнослужащий ВСУ с позывным Ягуар.
Кроме тяжелого вооружения, со стороны российских оккупантов нередко работает и вражеский снайпер.
— Постоянно какой-то снайпер здесь находится. Они начинают: пулемет-снайпер, пулемет-снайпер — постоянно стреляют по определенному направлению, или постоянно кто-то тренируется, — рассказал военнослужащий ВСУ Борис.
Недавно оккупационные войска провели ротацию, а значит у них пополнились запасы боеприпасов, потому что после обстрелов украинские армейцы все чаще находят мины российского производства.
Также боевики роют новые окопы и укрепляют огневые точки. Копают нагло, чуть не в полный рост. И часто хорошо слышно, как прогревается тяжелая техника.
РФ усиливает боевиков
На временно оккупированном Донбассе РФ продолжает усиливать боевые возможности своих наемников. Страна-агрессор завезла новые партии артиллерийского и стрелкового вооружения.
По данным украинской разведки, Москва продолжает усиливать боевые возможности первого и второго армейских корпусов на оккупированных территориях.