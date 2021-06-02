Мины и окопы: Боевики на Донбассе продолжают обострять ситуацию

Российские наемники на Донбассе продолжают обострять ситуацию. Оккупанты обстреливают украинские позиции, минируют территории российским вооружением и роют новые окопы.

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В частности, вчера позиции под временно оккупированной Горловкой были под прицельным огнем боевиков.

— Вчера где-то в 16.30 было два выстрела из РПГ. Затем было стрелковое оружие. Они там стреляли из автоматов, пулеметов. Мы ответили стрелковым оружием, и тогда они начали бросать мины, — рассказал военнослужащий ВСУ с позывным Ягуар.

Кроме тяжелого вооружения, со стороны российских оккупантов нередко работает и вражеский снайпер.

— Постоянно какой-то снайпер здесь находится. Они начинают: пулемет-снайпер, пулемет-снайпер — постоянно стреляют по определенному направлению, или постоянно кто-то тренируется, — рассказал военнослужащий ВСУ Борис.

Недавно оккупационные войска провели ротацию, а значит у них пополнились запасы боеприпасов, потому что после обстрелов украинские армейцы все чаще находят мины российского производства.

Также боевики роют новые окопы и укрепляют огневые точки. Копают нагло, чуть не в полный рост. И часто хорошо слышно, как прогревается тяжелая техника.

РФ усиливает боевиков

На временно оккупированном Донбассе РФ продолжает усиливать боевые возможности своих наемников. Страна-агрессор завезла новые партии артиллерийского и стрелкового вооружения.

По данным украинской разведки, Москва продолжает усиливать боевые возможности первого и второго армейских корпусов на оккупированных территориях.

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