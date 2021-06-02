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Міни та окопи: Бойовики на Донбасі продовжують загострювати ситуацію

Російські найманці на Донбасі продовжують загострювати ситуацію. Окупанти обстрілюють українські позиції, мінують території російським озброєнням і риють нові окопи.

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Бойовики продовжують мінувати позиції на Донбасі озброєнням з РФ

Зокрема, вчора позиції під тимчасово окупованою Горлівкою були під прицільним вогнем бойовиків.

– Вчора десь о 16.30 було два постріли з РПГ. Потім була стрілецька зброя. Вони там стріляли з автоматів, кулеметів. Ми відповіли стрілецькою зброєю, і тоді вони почали кидати міни, – розповів військовослужбовець ЗСУ з позивним Ягуар. 

Крім важкого озброєння, з боку російських окупантів нерідко працює і ворожий снайпер.

– Постійно якийсь снайпер тут перебуває. Вони починають: кулемет-снайпер, кулемет-снайпер – постійно стріляють за певним напрямом, або постійно хтось тренується, – розповів військовослужбовець ЗСУ Борис. 

Нещодавно окупаційні війська провели ротацію, а відповідно у них поповнилися запаси боєприпасів, тому що після обстрілів українські армійці все частіше знаходять міни російського виробництва.

Також бойовики риють нові окопи та зміцнюють вогневі точки. Копають нахабно, мало не в повний зріст. І часто добре чути, як прогрівається важка техніка.

РФ посилює бойовиків

На тимчасово окупованому Донбасі РФ продовжує посилювати бойові можливості своїх найманців. Країна-агресор завезла нові партії артилерійського та стрілецького озброєння.

За даними української розвідки, Москва продовжує посилювати бойові можливості першого та другого армійських корпусів на окупованих територіях. 

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