РФ завезла на оккупированный Донбасс новые партии вооружения — разведка

На территории временного оккупированного Донбасса РФ продолжает усиливать боевые возможности. Так, страна-агрессор завезла новые партии артиллерийского и стрелкового вооружения.

По данным украинской разведки, Россия продолжает усиливать боевые возможности первого и второго армейских корпусов на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В течение мая 2021 года с территории РФ на оккупированные территории были завезены новые партии вооружения. В частности, артиллерийское и стрелковое, а также боеприпасы российского производства.

Кроме того, под руководством военных инструкторов Вооруженных сил России проводилась подготовка наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений.

Как отметили в Минобороны, также оккупанты минировали прилегающие к линии соприкосновения территории российскими минами, которые запрещены международными Конвенциями. Это создает дополнительную опасность для гражданского населения.

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По состоянию на 1 июня на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Так, неподалеку Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

Сутки на Донбассе

22 мая боевики совершили обстрел украинских позиций на Донбассе. Вследствие вражеских боевых действий, от пули снайпера один украинский защитник получил тяжелое ранение.

Бойца сразу госпитализировали в больницу. Там ему медики оказывали необходимую помощь.

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