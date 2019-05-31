Минимальная зарплата $150 и 43% торговли с ЕС: правительство отчиталось в Раде

31 мая в Верховной Раде слушали отчет правительства. О достижениях за 2016-2018 годы подробно рассказал первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

По его информации по состоянию на начало этого года минимальная зарплата в Украине составляет около $150 в эквиваленте. А вот в частном секторе средний заработок почти втрое больше – примерно $440 .

Также чиновники отметили, что Украина уже полностью переориентировалась на сотрудничество с Европейским Союзом – почти 43% всей торговли теперь с ЕС, а доля России продолжается уменьшаться и составляет сейчас менее 8%.

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Похвастался первый вице-премьер и системой ProZorro, которая уже третий год исправно работает, экономит для государства миллиарды гривен и помогает контролировать их использование. И считает, что одно из крупных достижений правительства – это развитие электронных сервисов и цифровой экономики.

Напомним, средняя зарплата в Украине в долларах поднялась до уровня 2013 года.

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