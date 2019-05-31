Мінімальна зарплата $150 і 43% торгівлі з ЄС: уряд звітував у Раді

31 травня у Верховній Раді слухали звіт урядовців. Про досягнення за 2016-2018 роки докладно розповів перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

За його інформацією станом на початок цього року мінімальна зарплата в Україні дорівнює приблизно $150 в еквіваленті. А от у приватному секторі середній заробіток майже втричі більший – приблизно $440.

Також урядовці відзначили, що Україна вже повністю переорієнтувалася на співпрацю із Європейським Союзом – майже 43% всієї торгівлі тепер із ЄС, а частка Росії продовжується зменшуватися і складає нині менше 8%.

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Похвалився перший віце-прем’єр і системою ProZorro, яка вже третій рік справно працює, заощаджує для держави мільярди гривень і допомагає контролювати їх використання. І вважає, що одне з великих досягнень Уряду – це розбудова електронних сервісів та цифрової економіки.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні в доларах піднялася до рівня 2013 року.

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