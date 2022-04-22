Месяц в плену на ЧАЭС: нелегальный поход для четырех экстремалов стал адом

32-летний житель Днепра Максим Кибец рассказал, как с тремя товарищами попал в зону отчуждения. 23 февраля они миновали блокпост перед зоной Чернобыльской атомной электростанции и нелегально добрались до Припяти, где хотели между заброшенными многоэтажками потренироваться в канатохождении.

— Завтракали в 4 часа утра на одной из многоэтажек Припяти. Стояли где-то на 13 этаже. И в 4.50 услышали первый взрыв, – рассказал слеклайнер из Днепра Максим Кибец.

По словам товарищей, они увидели несколько мощных разрывов реактивной артиллерии, а в небе летели реактивные самолеты-истребители.

— Выходим на балкон и там уже все было в самом разгаре. Сразу на наших глазах прилетели несколько разрывов реактивной артиллерии таких мощных. Над головой полетели реактивные самолеты-истребители, – отметил слеклайнер из Днепра Константин Карноза.

Когда мужчины увидели, как со стороны Беларуси летят истребители и российская военная техника, бросились в сторону атомной электростанции. Национальные гвардейцы, охранявшие объект, устроили допрос.

– Они сразу нас и приняли за диверсантов, – рассказал Максим Кибец.

Ребят проверили и оставили на станции. Уже вечером на атомную ворвались российские военные.

— Мы поднялись на второй этаж, дверь открылась и перед нами появился бурят небольшого роста с автоматом. В окно увидели, что перед главным входом стоит два танка Т-80, несколько БМП, – сказал слеклайнер из Днепра Максим Кибец.

Пленники рассказали, что сначала российские военные агрессии не проявляли, а только допрашивали. Но потом захватчики начали мародерить.

— Я не досчитался двух экшн-камер, Максим — своего нижнего белья и еще каких-то гаджетов, — рассказал слеклайнер из Днепра Станислав Панюта.

По словам Максима, один из представителей вражеской армии украл у него нижнее белье – трусы.

– У меня исчез плеер с наушниками. Но это не самое страшное, потому что самое страшное – трусы. – Это россияне украли? — Да, какой-то бурят стырил у меня трусы, — ответил Максим Кибец.

Больше всего удивило спортсменов, что российские военные совсем не понимали, где находятся. Они хвастались, что нарыли окопов в Рыжем лесу.

С пленными нацгвардейцами мужчины больше не виделись. С атомной станции ребята выбрались 20 марта во время первой разрешенной захватчиками ротации работников ЧАЭС. В ближайший город Славутич их доставили на лодке через реку.

– И когда мы переплывали через реку, то увидели украинский флаг и нашу украинскую территориальную оборону. Наверное, самая сентиментальная встреча Украины для меня, — поделился слеклайнер из Днепра Константин Карноза.

В те дни Славутич со всех сторон был оцеплен российскими войсками. А в самом городе длились проукраинские митинги. Парни тоже участвовали в акциях протеста и говорят, что родились в рубашке, ведь после таких приключений остались живыми.

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