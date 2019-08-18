Месяц перемирия на фронте: новые вражеские самодельные мины и 9 погибших бойцов ООС

Ровно месяц перемирия, которого террористы традиционно не соблюдаются. За эти четыре недели, по официальной информации, в боях погибли 9 наших воинов.

Возле Павлополя уже во время режима тишины украинская армия понесла наибольшие потери: четверо морпехов погибли от мины, которую боевики прикрепили к гранате вместо штатной боеголовки. Назвали ее перекрут.

Перемирие всегда осложняет жизнь украинским армейцам.

Укрепляется и подтягивает силы противник не только возле Павлополя. На оккупированной территории под Амвросиевкой представители ОБСЕ в среду обнаружили несколько реактивных систем залпового огня Град. За два дня до этого еще семь в Луганской области.

Возле Авдеевки украинские бойцы мощным ударом ответили на обстрел боевиков. Было уничтожено позицию оккупантов.

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К слову, с 18 августа и в течение недели по всей стране чествуют бойцов, погибших в Иловайском котле.

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