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Місяць перемир’я на фронті: нові ворожі саморобні міни та 9 загиблих бійців ООС

Рівно місяць перемир’я, якого терористи традиційно не дотримуються. За ці чотири тижні, за офіційною інформацією, у боях загинуло 9 наших вояків.

Під Павлополем вже під час режиму тиші українська армія зазнала найбільших втрат: четверо морпіхів загинули від міни, яку бойовики прикріпили до гранати замість штатної боєголовки. Назвали її перекрут.

Перемир’я завжди ускладнює життя українським армійцям.

Укріплюється та підтягує сили противник не лише під Павлополем. На окупованій території під Амвросіївкою представники ОБСЄ у середу виявили кілька реактивних систем залпового вогню Град. За два дні до цього ще сім на Луганщині.

Під Авдіївкою українські бійці потужним ударом відповіли на обстріли бойовиків. Було знищено позицію окупантів.

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До слова, з 18 серпня протягом тижня по всій країні вшановуватимуть бійців, які загинули в Іловайському котлі.

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