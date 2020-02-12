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Молодые супруги организовали в заброшенной школе под Львовом элитную сыроварню

Пять лет назад молодые супруги из Львова Игорь и Соломия продали квартиру в центре города, покинули успешную карьеру стоматолога и пианистки и переехали в село, чтобы готовить необычные сыры. Теперь семья живет в 50 километрах от Львова в селе Мильчичи.

В помещении полуразрушенной школы 1870 года постройки забурлила новую жизнь. За день здесь производят от 30 до 50 кг сыра. Поскольку собственной фермы нет, так за молоком Игорь ездит в соседние села, покупает только лучшее и самое свежее. Сначала молоко пастеризуют, далее добавляют закваску и фермент. Детали в сюжете Мирославы Прокопюк.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как в Швейцарии изготавливают сыр грюйер.

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