Молоде подружжя організувало в покинутій школі під Львовом елітну сироварню

П’ять років тому молоде подружжя зі Львова Ігор та Соломія продали квартиру в центрі міста, покинули успішну кар’єру стоматолога та піаністки і переїхали до села, аби готувати незвичні сири. Тепер родина живе за 50 кілометрів від Львова у селі Мильчичі.

У приміщенні напівзруйнованої школи 1870 року побудови завирувало нове життя. За день тут виготовляють від 30 до 50 кг сиру. Оскільки власної ферми нема, то по молоко Ігор їздить у сусідні села, купує лише найкраще та найсвіжіше. Спершу молоко пастеризують, далі додають закваску та фермент. Деталі у сюжеті Мирослави Прокопюк.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як у Швейцарії виготовляють сир грюєр.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.