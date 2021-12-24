Морозы и снегопады в Украине: как коммунальщики справляются с последствиями непогоды

Из-за непогоды в Украине 24 декабря объявлен I уровень опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре, вьюге и гололедице.

На Закарпатье сегодня снегопады. В Карпатах ветер, туман. Из-за угрозы схода снежных лавин туристов просят не идти в горы.

На дорогах в Ивано-Франковской области коммунальщики только за сутки использовали почти 40 тонн соли и более 70 тонн противогололедной смеси. Главные дороги расчищены, а отдаленные – частично заблокированы. В горных районах кое-где насыпало до полуметра снега.

Ровенщину также накрывают снегопады. На главных автомагистралях работает спецтехника. К вечеру прогнозируют ухудшение погоды – туман и ледяной дождь.

– Снегопад сохранится до конца суток. Уже сейчас на дорогах области работает более 60 единиц техники и почти 90 рабочих и инженеров, – рассказал представитель службы автодорог Ровенщины Дмитрий Леонтиюк.

Луцк с ночи засыпает снегом. До утра не успели убрать дороги и тротуары. Поэтому мэр оштрафовал главных коммунальщиков на 25 тыс. грн. На дорогах очень скользко, транспорт двигается медленно.

В Николаевской области тоже не успевают посыпать дороги. Въезд в Николаев заблокировали грузовики.

На Харьковщину пришли 20-градусные морозы. Шесть человек попали в больницу с обморожением. Здесь работают пункты обогрева.

На область надвигается метель, ветер до 20 м/с. В случае необходимости спасатели готовы быстро развернуть мобильные палатки.

ГСЧС предупреждает о тонком льде на водоемах, поскольку длительных сильных морозов еще не было. Так, в Харьковской области провалился под лед и утонул 67-летний мужчина, а в Херсонской области двое восьмилетних детей утонули, играя на пруду.

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